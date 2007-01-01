كورونا يضرب البرلمان التركى

ذكرت صحيفة "كرت" التركية، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرلمان التركي قد ارتفعت إلى 37 حالة، من بينهم 5 نواب.ووفقًا للمعلومات الواردة للصحيفة، فقد تحسنت الحالة الصحية لأربعة نواب و20 شخصًا من المصابين.يذكر أن العدد الإجمالي لاختبارات فيروس كورونا التي تمت حتى الآن في البرلمان التركي بلغ 10 آلاف اختبار، ومع الكشف عن الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات إلى 37 حالة من بينهم 5 نواب.