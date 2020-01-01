مفتى الجمهورية: يحق للمرأة الترشح لانتخابات الرئاسة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن التشريع الإسلامي انتشل المرأة من وضع كان مهينًا، وأعطى لها مكانة مميزة، مؤكدا أن الإسلام كرمها تكريمًا لم يصل له أي تشريع بعد.وأضاف المفتي خلال استضافته ببرنامج «نظرة» المذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدى رزق، أن الإسلام أعطاها حقها السياسي بممارسة الانتخاب والترشح، مؤكدا أن المرأة كالرجل في الوظيفة العامة ومن حقها رئاسة الجمهورية، حيث لم ترد نصوص تمنع هذا الأمر.من ناحية أخرى، قال المفتي إن العودة للأخلاق والقيم والمبادئ وتربية النفس هى المرحلة الأولى في مواجهة التحرش، لافتا إلى أن المرحلة الثانية هي تطبيق القانون على المتحرشين: «سلطان القانون يشكل جزءا مهما من التزام الأفراد».ونوه إلى أن تطبيق القانون بصرامة علاج للتحرش وغيرها من المسائل السلبية، مؤكدا أنه لا يوجد ربط في تبريره بملابس المرأة، مشددا على أنه لا علاقة للتحرش بزي المرأة، فهناك تحرش بالمنتقبات والمحجبات والأطفال وكبار السن.