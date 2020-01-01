محمد الباز: وفيات كورونا مرتفعة و«لغز» يجب توضيحه

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أن الدولة لا تستطيع التدخل في أرقام إصابات فيروس كورونا لأنه وباء عالمي، ولا يمكن اتهام مصر فيه، لأن جزءا كبيرا يتوقف على وعي المواطن.وأضاف «الباز» خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن هناك لغزا في عدد وفيات كورونا بمصر يجب توضيحه.وقال إن عدد الوفيات كبير حيث بلغ 4188 حالة، وإجمالي المصابين وصل إلى 86474، موضحًا أن هناك دولا إصابات كورونا فيها كبيرة جدا والوفيات أقل.