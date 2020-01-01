وزير الموارد المائية العراقي يحذر من أزمة مياه بسبب تركيا

أكد وزير الموارد المائية في العراق، أن بلاده ستواجه شحًا بالغًا في المياه إذا لم تبرم اتفاقيات مع تركيا المجاورة بشأن مشروعات أنقرة للري والسدود، التي قللت من تدفق نهري دجلة والفرات إلى السهول الجافة للعراق.ويعد نهرا دجلة والفرات، اللذان ينحدران من جبال جنوب شرقي تركيا ويمتدان عبر سوريا ثم العراق قبل أن يصبا في الخليج، مصدر المياه الرئيسي للعراق والضروري من أجل الزراعة.وفي السنوات الماضي، توترت العلاقات بين العراق وتركيا؛ بسبب مشروع أنقرة لبناء سد لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، وأثّر هذا بشكل بالغ على تدفق المياه إلى العراق.