مصادرة معدات تصوير فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني في الدقي

تحفظ حي الدقي على سيارة ومعدات تصوير فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني، لإشغاله الطريق دون الحصول على تصريح.وقال حى الدقي في بيان، إن أجهزة الحي رصدت شركة إنتاج سنيمائي تصور فيلم باسم "مش أنا"، بطولة الفنان تامر حسني، وتقوم بإشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات دون تصريح أمام فندق الشيراتون وتم رفع المعدات والتحفظ على السيارة في مخازن الحي.أكد أن الغرامة المقرر أن يدفعها فريق التصوير أو شركة الإنتاج الخاصة بفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، مقابل إشغال الطريق دون تصريح تبلغ 30 ألف جنيه وفقا للوائح المخالفات.وأوضح الحي أن فريق التصوير حصل على تصريح أمنى فقط، ولم يحصل على تصريح من الحى بإشغال الطريق خاصة أن الإشغال تم على جانبى الطريق.