10 إصابات جديدة بكورونا بمخيم الرشيدية في لبنان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد من أبناء مخيم الرشيدية جنوب لبنان، بينهم ثلاثة موظفين تابعين للوكالة.وأضافت الأونروا - في بيان لها اليوم - أنها ستقوم بإغلاق عيادتيها في مخيمي الرشيدية والبص هذا اليوم، كإجراء احترازي منعًا لانتشار الفيروس، وستعمل على تعقيمهما على مدى يومين متتاليين، وفقًا لوكالة سوا الفلسطينية.وأكدت الأونروا أنها ستواصل متابعتها للحالات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع شركائها، ومع اللجان الشعبية والأهلية، وستقوم بالتعاون مع الصحة بإجراء فحوصات للمخالطين، على أن يتم اجراء المزيد من الفحوصات اليوم في المخيمات بمنطقة صور.وطالبت الوكالة الأهالي في المخيمات إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، خصوصًا التباعد الجسدي، ووضع الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار.