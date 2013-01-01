آخرها «الطيار الموقوف».. أزمات قضائية طاردت «رمضان»

صدر قرار من محكمة جنح الدقي بحبس محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بالسب والقذف إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف"، بعد نشر فيديوهات تسيئ له على مواقع الإنترنت.ورغم حالة الجدل التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور رمضان؛ إلا أن الفنان في تصريح من مكتبه الإعلإمي صرح أن الحكم مجرد ابتدائي وليس داعي للقلق ويبدو أنه يقصد المثل الشعبي: "ياما دقت على الراس طبول"، خاصة أنها ليس الأزمة الأولى له التي يتم بسببها دخوله ساحات المحاكم كمتهم.ومنذ عامين تم الحكم بالحبس لمدة ستة أشهر على الفنان محمد رمضان، وذلك تحديدًا في نوفمبر عام 2018 بعد أن أصدرت محكمة جنح قسم الدقي "وقتها" برئاسة المستشار حسام الدين بدوي في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018، حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وذلك في قضية السب والتشهير بمحمد عبد المتعال مدير عام قنوات "إم بي سي" مصر.وبعد مرور سبعة أشهر قبلت محكمة جنح مستأنف الدقي بتاريخ يونيو 2019، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان شكلًا على حكم حبسه، وفي الموضوع بتعديل الحكم، وقضت بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، وألزمته بالتعويض المدني، على خلفية اتهامه بالسب والتشهير بمدير عام قنوات "MBC مصر" محمد عبدالمتعال.وتعرض الفنان محمد رمضان في بداية مشواره الفني وتحديدًا عام 2013 تزامنًا مع تصوير أحد افلامة "قلب الأسد" لأزمة كادت أن تطيح بمستقبله الفني وهي بعد أن تم القبض عليه بتهمة حيازة سلاح خرطوش بقسم المرج قبل أن تثبت الإجراءات براءته من التهمة، وذلك بعد أن أقر رمضان في النيابة وقتها أن السلاح الناري خاص به ويستخدمه في دور سينمائي جديد يقوم بتصويره مؤخرًا، وهو فيلم "قلب الأسد" وبعدها تسدل نيابة المرج الستار على القضية بتاريخ 30 مارس عام 2014، بعد أن أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار حسن داود، بحفظ التحقيقات مع الفنان محمد رمضان فى الاتهامات الموجهة له بحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، وذلك لعدم كفاية الأدلة.وهذه الواقعة الشهيرة التي شهدت تضامن شديد من أهل الفن في مقدمتهم الفنان الكبير الراحل حسن حسني الذي ذهب بنفسه إلى القسم في نفس اليوم برفقة وكيل نقابة المهن التمثيلية وقتها الفنان سامح السريطي.أما واقعة حبس محمد رمضان لمدة سنة، فتعود واقعة الحكم بحبس محمد رمضان بسنة إلى دعوة قضائية رفعها الطيار أشرف أبواليسر منذ عدة أشهر والتي طالب فيها محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.