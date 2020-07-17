



مواعيد القطارات اليوم الجمعة 17-7-2020

مواعيد القطارات المميزة:



قطار رقم 956 - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.



قطار رقم 954 - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ويصل القاهرة في الساعة 15:50.



قطار رقم 966 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.



قطار رقم 586 - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.



قطار رقم 948 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.



قطار رقم 662 - ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة القاهرة في تمام الساعة 8:35.



قطار رقم 268 -ركاب

يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل القطار المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.



قطار رقم 1116 - مكيف

يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساءً.



قطار رقم 12 - مميز

يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف القطار في عدد من المحطات ومنها سيدي جابر- طوخ - بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.



تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 1143 - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.



قطار رقم 935 - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.



قطار رقم 1935 - مكيف

ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.