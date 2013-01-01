مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية تطلق نشرة توعوية
الخميس 16/يوليه/2020 - 08:01 م
راندا التونيطباعة
أطلقت مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط النشرة التوعوية النصف سنوية، والتي تهدف إلى التعريف بالمجموعة التي يرأسها وسام فتوح رئيس اتحاد المصارف العربية.
ويهدف ذلك إلى اكتساب فهم أفضل لكيفية أداء البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ازاء الممارسات الدولية وجمع وجهات النظر حول الجهود الرئيسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز منع الجرائم المالية لتوجيه جهود المجموعة وفقا لذلك. اضغط هنا
ويهدف ذلك إلى اكتساب فهم أفضل لكيفية أداء البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ازاء الممارسات الدولية وجمع وجهات النظر حول الجهود الرئيسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز منع الجرائم المالية لتوجيه جهود المجموعة وفقا لذلك. اضغط هنا