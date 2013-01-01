فيفي عبده تكشف حقيقة تعرضها للتحرش في عزاء

كشفت الفنانة فيفي عبده، حقيقة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بتعرضها للتحرش خلال مشاركتها في عزاء إحدى نجوم الفن.ونشرت فيفي عبده، الفيديو عبر خاصية الإستوري بصفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، معلقة: «على فكرة دي مكنتش حالة تحرش زي ما كاتبين ده كان واحد عاوز يتصور وأنا رفضت احتراما للعزاء اللي كنت فيه».وكشف عدد من النجوم خلال الأيام الماضية، عن المواقف التي تعرضوا فيها للتحرش، خاصة بعد أزمة طالب الجامعة الأمريكية والمقبوض عليه حاليًا بتهمة التحرش بعدد من الفتيات.