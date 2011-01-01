وزير خارجية تركيا يلتقي مبعوث رئيس وزراء إثيوبيا سرًا بأنقرة

كشف موقع «تركيا الآن» عن مقابلة مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، بتيشوم ويرتو مبعوث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في العاصمة التركية أنقرة وسط تكتم، لبحث تطوير العلاقات بين البلدين وبحث سبل تعزيزها.ولفت الموقع إلى أن اللقاء الذي تكتمت السلطات التركية عن تفاصيله، يأتي في ظل استمرار توتر المباحثات المصرية الإثيوبية السودانية، خاصة بعد عدم الوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي، بالإضافة إلى تصاعد الاستعدادات العكسرية التركية في ليبيا.وتتفاوض السلطات المصرية وإثيوبيا والسودان منذ بدء المحادثات عام 2011، على 6 نقاط رئيسية تتعلق بقضايا قانونية وتقنية ونقاط تتعلق بتشغيل وملء خزان السد.فيما اعتذرت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية موخرًا، عن سوء التفسير للتقرير حول البدء بملء سد النهضة.وأكدت الوزارة على أن المفاوضات بشأن السد ستستمر، في إطار الرد على أنباء زيادة المياه المحتجزة خلف السد الإثيوبي.