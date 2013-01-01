مدير تحرير الأهرام: من يقترب من الحدود الغربية سيدفع الثمن

قال الكاتب أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن هناك مجموعة رسائل بثها الرئيس السيسي خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، مفادها أن مصر لن تتخلى عن الشعب الليبي، مؤكدًا أن جهود مصر تجاه ليبيا هدفها تفعيل إرادة الشعب الليبي.وأضاف "العشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك رغبة مصرية حقيقية لتوفير كافة الدعم المادي والمعنوي لليبيا، وذلك بناءً على طلب الشعب الليبي.وأوضح أن مجلس النواب كونه الجهة الوحيدة المنتخبة والمعترفة من الشعب الليبي، هو من طالب القاهرة أمس بدعم الشعب الليبي والوقوف بجانبه، وذلك يؤكد أن الشعب الليبي جميعه يريد التدخل المصري.وواصل: "لقاء القبائل الليبية بالرئيس السيسي وقرار مجلس النواب، يؤكد أن هناك تفويضا كاملا من الشعب الليبي لمصر بالتدخل، والدولة المصرية لبت النداء، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي بث اليوم رسائل حاسمة جازمة ورسالة واضحة لحماية مصر حدودها الغربية والشعب الليبي.واستكمل: "رسم مصر لخطوط حمراء في المنطقة الغربية رسالة رادعة لمن يفكر الاقتراب من هذه الحدود، لأنه سيدفع أكبر ثمن."والتقى الرئيس السيسي قبل قليل، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية لدراسة الأوضاع في ليبيا، معربًا عن سعادته بلقاء مشايخ ووجهاء القبائل الليبية، مؤكدًا دعمه لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.