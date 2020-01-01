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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قبائل ليبيا عن تدخل مصر: صاحب البيت لا يستأذن في دخوله

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:34 م
اللقاء بمشايخ وأعيان
اللقاء بمشايخ وأعيان القبائل الليبية
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قال الشيخ محافظ خطاب، أحد شيوخ القبائل الليبية، إن تدخل مصر فيما يحدث في ليبيا مشروع لأن مصر لا تعتبر بلدا غريبا عن ليبيا، مضيفًا: "صاحب البيت لا يستأذن في دخوله، ونحن نسمح لمصر بالتدخل في أي وقت."

وتابع "خطاب"، خلال اللقاء بين الرئيس السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية: إن لقائنا بك اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سُجّل لنا في سجلات التاريخ فخر لنا ولأبنائنا من بعدنا، ونحن لا نشك في قدرة الجيش المصري."

وأكد تفويض القبائل الليبية للرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل عند الضرورة في ليبيا، كما أكد دعمهم لمبادرة إعلان القاهرة ومجلس النواب في دعم القضية الليبية.

والتقى الرئيس السيسي قبل قليل، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية لدراسة الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا لهم دعمه لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.

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