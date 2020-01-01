قبائل ليبيا عن تدخل مصر: صاحب البيت لا يستأذن في دخوله

قال الشيخ محافظ خطاب، أحد شيوخ القبائل الليبية، إن تدخل مصر فيما يحدث في ليبيا مشروع لأن مصر لا تعتبر بلدا غريبا عن ليبيا، مضيفًا: "صاحب البيت لا يستأذن في دخوله، ونحن نسمح لمصر بالتدخل في أي وقت."وتابع "خطاب"، خلال اللقاء بين الرئيس السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية: إن لقائنا بك اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سُجّل لنا في سجلات التاريخ فخر لنا ولأبنائنا من بعدنا، ونحن لا نشك في قدرة الجيش المصري."وأكد تفويض القبائل الليبية للرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل عند الضرورة في ليبيا، كما أكد دعمهم لمبادرة إعلان القاهرة ومجلس النواب في دعم القضية الليبية.والتقى الرئيس السيسي قبل قليل، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية لدراسة الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا لهم دعمه لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.