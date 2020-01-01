العراق: رفع حظر التجوال كليًا بعد عيد الأضحى

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، رفع حظر التجوال كليًا بعد عيد الأضحى المبارك، مع التقيد بالشروط الوقائية والصحية.وأعلنت اللجنة- في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الخميس- أنه: "تقرر تقليص حظر التجوال وجعله من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحًا، وإعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية، ورفع الحظر كليًا بعد عيد الأضحى مع الالتزام بالشرورط الوقائية".وأضافت: "ستتم إعادة فتح المطارات بدءًا من الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري".وطلبت هيئة الإعلام والاتصالات من المؤسسات الإعلامية تكثيف حملات التوعية للالتزام الصارم بالوقاية، وفكرة التعايش مع الوباء.