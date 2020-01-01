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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة البرلمان» تطالب بإقامة متاحف للآثار المصرية في المطارات

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:13 م
النائب عمرو صدقى
النائب عمرو صدقى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإسراع في إقامة متاحف للآثار المصرية فى جميع المطارات السياحية فى مصر بحيث تكون أحد أدوات الجذب السياحى لتكون هذه المتاحف نموذجًا للمناطق الاثرية التى يتطلع سياح العالم لزيارتها، مؤكدة أن وجود هذه المتاحف داخل المطارات سوف يسهم بشكل كبير في تنشيط سياحة الترانزيت نظرًا لما يحويه المتحف من قطع أثرية فريدة.

وأكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، ضرورة تخصيص المساحات المناسبة لإقامة هذه المتاحف بالمطارات السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وسوهاج والوادى الجديد ومطروح وطابا والإسكندرية وبرج العرب وسفنكس وعلى غرار ما تم تنفيذه لمتحف الآثار بمطار القاهرة الدولى، مطالبا بتشكيل لجنة من خبراء وأساتذة الآثار لاختيار القطع الآثرية التى تتناسب مع الموقع الجغرافى لكل مطار بما يكون مجسدًا للحقب الزمنية التي اشتهرت تاريخيًا في هذه المنطقة خاصة أن كل منطقة تتميز بنوع مختلف من الآثار عن المناطق الأخرى وأنه على سبيل المثال فإن الآثار الرومانية والإغريقية تتناسب مع مطار مطروح واليونانية تتناسب مع مطار الإسكندرية.

كما طالب النائب عمرو صدقى بعمل شاشات عرض داخل مختلف المطارات المصرية للترويج للمناطق السياحية والأثرية بمختلف المحافظات والمدن السياحية والأثرية مؤكدًا أن المطارات أصبحت هى العناوين المهمة للترويج للدول فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والصناعية وغيرها.

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