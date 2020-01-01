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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسكندرية: غرق 11 شخصا في شاطئ النخيل «مصيبة لينا»

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:08 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هدير شعراوي
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن آخر تفاصيل حادث شاطئ النخيل، موضحا أنه معروف بأنه شاطئ خطر منذ أكثر من 20 عاما، وشهد غرق 16 شخصا في يوم واحد في إحدى السنوات.

وأضاف الشريف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن شاطئ النخيل كان مغلقا، ولكنهم فوجئوا الجمعة الماضي بغرق 11 شخصا، معقبا: "دي كانت مصيبة لينا"، موضحا أنه تم استخراج 10 جثامين حتى الآن.

وأضاف أنه متبقي جثمان لطفل عمره 13 عاما، منوها بأنه تقرر إنشاء سور حديدي على طول الشاطئ للتحكم في عملية التسلل، فضلا على أنه سيكون هناك لجان تمر على الشاطئ على مدار 24 ساعة، متابعا: "منعنا أسرة كانت تريد الدخول للشاطئ الساعة 2 صباحا".

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