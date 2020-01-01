بسمة وهبة تطالب بتغليظ عقوبات جرائم مواقع التواصل الاجتماعى

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، بتغليظ العقوبات على الجرائم المرتكبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن السوشيال ميديا تسببت في كثير من التنمر والانتحار، وتمثل خطرًا شديدًا على المجتمع.وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "القتل في الماضي كان من خلال سكينة أو مسدس، لكن القتل الآن ممكن ببوست على الفيس بوك أو تعليق على مواقع السوشيال ميديا، ملايين على السوشيال تقتل من وراء كيبورد وشاشة".وتابعت: "السوشيال ميديا أرض الجبناء، إلا من رحم ربي، فالكلمة تقتل وتهد بيوت وتدمر مجتمعات، وعلى الجميع تفهم ذلك.. كل يوم نتأكد أن العدو يستخدم السوشيال عشان يدمر مجتمعنا، العدو يخلق خناقات وتريندات تافهه ليغطى على الإنجازات".ووجهت رسالة لمستخدمي السوشيال ميديا، قائلة: "متخلوش حد يبتذكم أبدًا، واللى يشتمك على السوشيال ميديا قدم فيه بلاغ، وأناشد النواب بتغليظ عقوبات على مغتالي الناس معنويًا على السوشيال ميديا".