سعر اليورو اليوم الخميس 16- 7- 2020 فى البنوك المصرية
الخميس 16/يوليه/2020 - 05:44 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 16-7-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
على المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم، في العديد من البنوك كالبنك الأهلي المصري وبنك مصر وكريدي أجريكول، مقابل ارتفع اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري وبنك اتش اس بي سي.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.33، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.29، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.33، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.31، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.29.
فيما استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.32، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.28، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.33، كما استقر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.33، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.33.
كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.33، وفي بنك البركة سجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.21، كما سجل اليورو مقابل الجنيه في بنك قناة السويس للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10.
على المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم، في العديد من البنوك كالبنك الأهلي المصري وبنك مصر وكريدي أجريكول، مقابل ارتفع اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري وبنك اتش اس بي سي.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.33، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.29، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.33، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.31، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.29.
سعر اليورو اليوم الخميس 16-7-2020 في البنوك المصرية
فيما استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.32، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.28، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.33، كما استقر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.33، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.33.
أسعار اليورو اليوم
كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.33، وفي بنك البركة سجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.21، كما سجل اليورو مقابل الجنيه في بنك قناة السويس للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10.