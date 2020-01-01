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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

المراجعة النهائية في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة الأدبية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:15 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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يقدم لكم «الدستور» المراجعة النهائية في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة الأدبية، حيث يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي بالشهادة الثانوية العامة، لخوض امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، في أخر أيام امتحاناتهم لهذا العام الدراسي.

أجريت امتحانات الثانوية العامة هذا العام وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وفرت الوزارة أدوات تعقيم للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، بالإضافة إلى توافر جهاز تعقيم بكل لجنة سير، وجهاز قياس حرارة، وزائرة صحية للكشف على الطلاب، ومن يظهر علية أعراض. 

المراجعة النهائية في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة 2020


نقدم لكم مراجعة ليلة الامتحان بمادة علم النفس والاجتماع: من هنا

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، انه سيتم انتهاء تصحيح مواد الثانوية العامة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، وسيتم اعتماد النتيجة بعد العودة من إجازة العيد.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).

وأدي الطلاب امس الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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