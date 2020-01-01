«الهضيبي»: الوفد سيخوض انتخابات «الشيوخ» في كل المحافظات

قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن القائمة الموحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ليست محاصصة وإنما تكافؤ في الفرص.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى التحرير"، أن مصر تواجه تحديات ومخاطر على حدودها الأربعة، وليس هذا وقتا مناسبا لتصدير الأحزاب مشاكلها للدولة، لذا وافقنا على التحالف الانتخابي.وأردف: "لو مصر ضاعت سيضيع حزب الوفد، ولو بقيت وكلنا سنستفيد من دولة ديمقراطية عظيمة حديثة".ولفت إلى أن رئيس الحزب وجه بالاستعداد للنزول في 27 محافظة، مشيرا إلى أنه حتى اليوم كان الحزب يعتزم النزول في 20 محافظة فقط.