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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه غدا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:55 م
طارق عامر
طارق عامر
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 357 يوم.

وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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