تفاصيل زيادة مصروفات المدارس الخاصة (فيديو)

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن مصروفات المدارس الخاصة متاحة على موقع الوزارة وموقع الإدارة التعليمية، ويستطيع كل ولي أمر أن يعرف قيمة المصروفات، مناشدًا أولياء الأمور بعدم دفع سوى المصروفات المقررة للمدرسة.وأضاف المستشار بدوي علام، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة سنوية في مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن هناك مدارس خاصة تبدأ مصروفاتها من 2000 جنيه.وأشار رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إلى أن نسبة الزيادة بالمدارس التي مصروفاتها 2000 جنيه أقل 25%، والمدارس التي مصروفاتها 3000 جنيه 20%، ومن 5-10 آلاف نسبة الزيادة 15%، وأكثر من 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 7%.