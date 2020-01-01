العراق يتعهد بظبط «مزاريب هدر وتهريب» أصحاب النفوذ

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن ضبط كل المنافذ الحدودية التي يعتبرها العديد من العراقيين "مزاريب هدر وتهريب" لأصحاب النفوذ.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، أنها أعدت خطة متكاملة للسيطرة على المنافذ بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية، وذلك بعد السيطرة على منفذي مندلي والمنذرية.وأشارت إلى أنه تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ "الشلامجة" مع إيران، و"صفوان" مع الكويت، فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام.