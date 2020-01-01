«االفيشاوى ومحمد رمضان وبيبرس».. 3 فنانين بأبرز محاكمات اليوم

- نظر تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس

- استئناف أحمد الفيشاوى على حبسه سنة بسبب نفقة ابنته "لينا"

- الحكم في اتهام محمد رمضان بسب وقذف الطيار الموقوف

- محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، نظر عدد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام، أبرزها تجديد حبس الممثلة المغمورة "عبير بيبرس"، المتهمة بقتل زوجها بسبب خلافات عائلية، واستئناف أحمد الفيشاوي على حبسه لامتناعه عن دفع نفقه ابنته "لينا".تنظر نيابة البساتين، اليوم الأربعاء، أمر تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها صاحب شركة مقاولات في مشاجرة بينهما.وتبين أن المتهمة تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما، بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما، وإنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسبّ.تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة؛ لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا".وكانت محكمة جنح الدقي، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.تصدر محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، حكمها في اتهما الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى سمعته وشرفه.وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، محاكمة 12 متهما؛ لاتهماهم بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتلقى تدريبات مسلحة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبدالكريم وبحضور حمدى الشناوي أمين المحكمة وسكرتارية طارق فتحي.ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهم منها تولي وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء في أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها.