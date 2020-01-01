الصين تهدد أمريكا بـ«عقوبات انتقامية» ردًا على قرار ترامب

هددت الصين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بأنها ستفرض عقوبات انتقامية على الولايات المتحدة الأمريكية ردًا على القانون الأمريكي بشأن هونج كونج، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها، إنّه "بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأمريكيين المعنيين".ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تشريعا لفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين منخرطين في تحركات بكين ذات الصلة بـ"نزع الحكم الذاتي عن هونج كونج".وقال ترامب إنه وقع أمرًا تنفيذيًا لإنهاء "الامتيازات الخاصة" التفضيلية لهونج كونج، في استمرار لحملة الرئيس الأمريكي ضد بكين، التي يتهمها بالفشل في معالجة تفشي وباء كورونا على نحو كاف.