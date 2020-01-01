خبير: تشجيع المنتج المحلى يفيد «المواطن والتاجر والدولة»

علي الإدريسي

قال الدكتور، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي، تعتبر تحفيزًا لاستهلاك السلع المحلية المعمرة وغير المعمرة، وبيعها بأسعار مُخفضة لكل المواطنين.وأشار "الإدريسي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى وجود خصم إضافي 10% لأصحاب بطاقات التموين تتحمله الخزانة العامة للدولة، بإجمالي 12 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يتيح الفرصة لخلق حالة من الرواج فى السوق المصرى، ويساعد فى زيادة الطلب على السلع بأسعار مخفضة.وأكد أن التسهيلات الكبيرة ستساعد المواطن في شراء احتياجاته فى ظل الظروف الراهنة، بجانب استفادة التاجر والمصنع من المبادرة بزيادة حجم المبيعات والأرباح، واستفادة الدولة من الإيرادات الضريبية وزيادة معدلات التوظيف.وأضاف أن إتاحة الشراء الإلكتروني "أونلاين" يسمح بالتقسيط لمدة عامين بفائدة مُخفضة عن طريق موقع حكومى للمبادرة للتسهيل على المواطنين واستخدام آليات حديثة ومتطورة، كما يساعد في مواجهة الزحام والتكدس فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.