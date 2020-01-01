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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاوتشى يطلب من الشباب المساعدة بخصوص كوفيد 19

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:40 ص
الدكتور أنتوني فاوتشي
الدكتور أنتوني فاوتشي
وكالات
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قال الدكتور أنتوني فاوتشي،إن الشباب يلعبون دورًا هامًا في وقف انتشار COVID-19 وحماية المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اعتبر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، خلال محاضرة أمام طلاب جامعة Georgetown أن عددًا كبيرًا من الإصابات يتم تأكيده بين الشباب، الذين من غير المحتمل أن يصابوا بأعراض خطيرة لـCOVID-19 ولكن يمكنهم نقله إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا إذا لم يتبعوا خطوات الحماية من لبس أقنعة أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

قال فاوتشي خلال سؤال وجواب مباشر: "ما نحتاج إلى فهمه هو أنه نظرا لطبيعة هذا التفشي، حتى لو أصبت بالعدوى ولم تظهر عليك أي أعراض على الإطلاق، ولم تمرض أبدا، فأنت تنشر الجائحة دون قصد".

وأكد الطبيب أنه لا يلوم أي شخص ويعتقد أن الناس أصبحوا بدون قصد جزءا من المشكلة.

"قد لا يهمك ذلك لأنك على الأرجح لن تصاب بأي أعراض، لكن من المحتمل أنك ستصيب شخصًا سيصيب هو بدوره بعد ذلك شخصًا آخر وستصل العدوى لشخص ضعيف يمكن أن يمرض، ويمكن أن يحتاج للعناية في المستشفى ومن الممكن أن يموت لذا، ليس فقط يمكن أن ننقل المرض، لكن في الواقع نعرض غيرنا للخطر. "

ورأى فاوتشي وجود صلة بين حالات التفشي الكبيرة الجارية في كاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا وتكساس وإعادة افتتاح الشركات هناك، بما في ذلك الحانات حيث كان الشباب يتجمعون.

وقال فاوتشي: "فكر في مسؤوليتك المجتمعية. وهذا ما أعنيه عندما أقول إننا جميعا في هذا الأمر معا. لكل شخص مكان ودور في السيطرة على هذا التفشي."

تعيش الولايات المتحدة وضعًا صعبا بخصوص كورونا فهناك أكثر من 3.4 مليون حالة مؤكدة من COVID-19 في الولايات المتحدة، بما في ذلك 136000 حالة وفاة.

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