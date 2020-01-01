المالديف تعلن تدشين أول موقع إلكترونى باللغة العربية

أعلن الدكتور محمد شهيم، وزير الشؤون الإسلامية المالديفي الأسبق، ورئيس جامعة المالديف الإسلامية الأسبق، ومستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تدشين موقع مالديفي إخباري باللغة العربية لأول مرة في تاريخ المالديف، وكذلك فتح حسابات أخرى باللغة العربية لمجموعة المالديف في شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدفِ توصيل رسالةِ المالديف مباشرة منها إلى العالم العربي، فضلًا عن تقديم تعريف بجزرِ المالديفِ وتاريخِها ومعالمِها ومنتجعاتها للناطقين باللغة العربية في العالم.وأوضح، وفق بيان أصدره، أن جزرَ المالديف لها علاقة تاريخية خالدة بالدول العربية، مبينًا أن هذه العلاقة تتجسد بعمق في التاريخ والثقافة المالديفية، مشيرًا إلى أن اللغة العربية تعد إحدى اللغات التي لها تأثيرٌ بالغ في اللغة المالديفية.مشددًا على أن الهدف من تدشين ذلك الموقع باللغة العربية بناء جسور تواصل بين العرب والمالديف.