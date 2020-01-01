سامح حسين يكشف تكلفة حفل زفافه: «عزمت اللي هيفرحوا لي بجد»

قال الفنان سامح حسين، إن الرجال لا تهتم بتفاصيل الفرح مثل النساء، مشيرا إلى أن اهتمامه انصب على دعوة المقربين الذين سيفرحون له بجد.وكشف سامح، خلال برنامج "راجل و2 ستات"، أن حفل زفافه كلفه 70 ألف جنيه، ودعا 50 فردا من أقاربه وأقارب زوجته.وحكت هيدي كرم، ذكريات فرحها، قائلة: "تفاصيل الفرح والورد، والإضاءة ومكان الدخول، والبوفيه، تفاصيل مرهقة، وكنت مهتمة جدا بتحديد قائمة الأغاني اللي هنقرص عليها، وجبت هشام عباس يغني".