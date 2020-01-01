برلمانية تشيد بخصم 10% على سلع بطاقات التموين

أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بشأن تفعيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن قرار وزير المالية بمنح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافى بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع، يستهدف تحفيز وتشجيع المواطنين محدودي الدخل على شراء المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية.ولفتت النائبة في بيان لها، إلى أن هذه المبادرة أتت بثمارها من خلال تزايد الطلب الملحوظ على المنتج المصري، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، مما يدعم قطاع الصناعة والذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تسعى لتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين والصناعيين لتشجيعهم على تطوير المنتجات الوطنية وتكريس الاهتمام لدعمها وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من الخارج.