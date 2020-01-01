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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«غريم أردوغان»: العدالة والتنمية لم يعد يحارب الفساد في تركيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:41 م
أحمد داوود أوغلو
أحمد داوود أوغلو
أمينة ذكى
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قال أحمد داوود أوغلو رئيس حزب المستقبل، المعارض في تركيا، إن حزب حزب العدالة والتنمية "حزب أردوغان" لم يعد يتمسك بالمبادئ التي قام عليها من قبل منها محاربة الفساد، مؤكدا على أن حزبه المستقبل مازال يحتفظ ويعمل بناءا على هذه المبادئ.

وكشف في مقابلة على قناة "خبر ترك"، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم هو من تخلى عنه، وقال: " لم أترك قضيتنا بل إن حزب العدالة والتنمية هو الذي تركها وتخلى عنها، لا زلت متمسكًا بدعوانا وقضيتنا، وهم تخلوا عنها، قضيتنا تكمن في الشفافية فيما يفتقر حزب العدالة والتنمية إليها ولكننا في حزب المستقبل نتبنى هذه القضايا".

وأردف أوغلو: قضيتنا تكمن في عدم تعيين الأقارب والأبناء في مناصب الدول، وهو ما لم يعد حاضرا في حزب العدالة والتنمية، وأضاف أن قضيتنا الأساسية هي مكافحة الفساد والتصدي للأمور بالقوانين وهو ما يفعله حزب المستقبل اليوم ويغيب عن حزب العدالة والتنمية.

وصرح داود أوغلو: " أنا لم أستقل من الحزب ولكن قيادة الحزب هي التي قامت بفصليي من الحزب قائلا: "ماذا أراد مني حزب العدالة والتنمية أن أفعل؟ لم يرد مني شيئًا سوى الطاعة العمياء".

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