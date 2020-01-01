«عربية البرلمان»: جماعة الإخوان الإرهابية وراء الفوضى في ليبيا

أعلن النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده لتصريحات المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسمارى التى قال فيها إن تركيا تستغل الفوضى السياسية التي سببها تنظيم الإخوان في ليبيا وتسعى إلى تثبيت تنظيم الإخوان على الأراضي الليبية للسيطرة على النفط الليبي لإنقاذ اقتصادها المنهار.وقال "أباظة" - فى بيان له اليوم - إنه بعد فشل مشروع النظام الارهابي التركي ممثلا فى سرطان الدم والإرهاب والنظام القطري الإرهابى يسعى إلى إحياء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية داخل عدد من الدول العربية.ولفت إلى أن أردوغان وتميم يريدان إحياء جماعة الإخوان الإرهابية داخل ليبيا، مؤكدا أنه إذا وجدت الدم والدمار والخراب فى أى دولة أو مكان داخل المنطقة فاعرف أنه وراء ذلك كل من نظام أردوغان وتميم.ووجه التحية والتقدير للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها تركيا داخل الأراضي الليبية مطالبا من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي الشقيق الوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبى حتى يتم تحرير كامل الأراضي الليبية من دنس ورجس قوى الشر والظلام والإرهاب.