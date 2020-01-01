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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

37 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:32 ص
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
أ.ش.أ
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أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 37 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مساء أمس مقابل 25 وفاة في إحصائية أمس الأول الأحد.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة موسكو، حسبما أورد الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 37 حالة جديدة، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بالفيروس التاجي.

وأوضح المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4205 أشخاص، بعد أن كانت 4168 في الإحصائية السابقة، لافتا إلى أن هذا العدد يشير إلى ارتفاع ملموس في مؤشر الوفيات بفيروس كورونا في موسكو، حيث سجلت في المدينة يوم 9 يوليو 28 وفاة، في 10 يوليو 29، في 11 يوليو 27، وفي 12 يوليو 25.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سُجلت في المدينة حتى الآن 230 ألفا و29 إصابة مؤكدة، بينها 164 ألفا و954 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر في عدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

كانت روسيا سجلت حتى صباح أمس الاثنين 733 ألفا و699 إصابة، بينها 11439 وفاة و504 آلاف و21 حالة شفاء، فيما تم إجراء 23.2 مليون فحص في عموم البلاد للكشف عن فيروس كورونا.

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