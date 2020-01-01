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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تزامنًا مع إيقاف تراخيص البناء.. استقرار جماعى فى أسعار مواد البناء خلال 2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:30 ص
مواد البناء
مواد البناء
أميرة ممدوح
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واصلت أسعار مواد البناء معدلاتها المستقرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، تزامنًا مع قرار الحكومة بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر قادمة، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى استقرار متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم عند 10.4 ألف جنيه للطن خلال شهر يونيو 2020 بدون تغير عن شهر مايو من عام 2020، كما استقرت أسعار بيع الأسمنت البورتلاند العادي عند 42 جنيهًا لكل 50 كجم خلال الفترة ذاتها.

كما بلغ متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش أبيض للمتر المسطح 79 جنيهًا فى شهر يونيو 2020 بدون تغير عن شهر مايو 2020، وبلغ متوسط سعر بيع خشب بياض 4000 جنيه للمتر خلال يونيو 2020 بدون تغير عن الشهر السابق عليه من نفس العام.

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