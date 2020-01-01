مصادرة معدات البناء لأحد مخالفى قرار «الوزراء» بأسوان

أجرى أشرف عنتر، رئيس حى غرب بمدينة أسوان، جولة ميدانية بالحى، حيث لاحظ أثناء مروره وجود أعمال تشوينات لمواد بناء بناحية مدينة ناصر، مما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإيقاف أعمال البناء.وعلى الفور، قام رئيس حى غرب بإيقاف الأعمال، وبالتعاون مع قوات أمن أسوان، تم التحفظ على مواد البناء، فضلًا عن مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الأعمال.ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية التي يجريها رؤساء الأحياء بمدينة أسوان، وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وبناءً على توجيهات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.