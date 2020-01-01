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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة تقترح إبرام اتفاقيات مع دول الجوار حول الصيد بالمياه الإقليمية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:13 م
الدكتورة إيفلين متى
الدكتورة إيفلين متى
كريمة أبوزيد والسيد السعدني
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وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، نائبة دمياط، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، اليوم الإثنين، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والزراعة والري، بموجبه يتم إبرام اتفاقيات دولية مع دول الجوار بشأن الصيد في المياه الإقليمية.

وقالت النائبة في مقترحها: "إن السنوات الأخيرة شهدت ظهور مشاكل عدة أثرت سلبًا على قطاع الصيد، وبات الصيادون بحاجة إلى مد يد العون لنا للنهوض بهذا القطاع، الذى يمثله الآلاف من العاملين، نتيجة ضعف الإنتاج فى نطاق البحر المتوسط وهو ما يدفع الكثير من الصيادين لعدم الخروج بمراكبهم خاصة فى فترة النوات، نظرًا لارتفاع تكلفة الرحلات".

وأكملت "متى":" يأتي على رأس تلك المشاكل، أزمة تعرض الصيادين للاحتجاز في البلدان المجاورة لعدم عقد اتفاقيات مع دول الجوار بشأن الصيد فى المياه الإقليمية، فضلًا عن ضبطهم فى مناطق الحظر لعدم التزام البعض بقرار منع الصيد فى تلك المناطق، علاوة على أزمة صيد الزريعة والصيد الجائر اللذين كانا سببًا فى انخفاض الإنتاجية".

وترى عضو لجنة الصناعة، "أن عقد اتفاقيات دولية مع دول الجوار خاصةً سواحل ليبيا من شأنه أن يساهم في توفير مظلة آمنة للصيادين، وزيادة إنتاج مصر من الأسماك، وتحقيق وفرة وتصديره للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري".

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