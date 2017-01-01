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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تتخطى إيطاليا فى عدد وفيات كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:50 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 299750 حالة إصابة منذ تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، عن تسجيل 4482 إصابة جديدة و276 وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 299750 حالة، وحصيلة الضحايا وصلت إلى 35006 أشخاص.

وتخطت المكسيك إيطاليا في عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" لتحتل المركز الرابع عالميًا من حيث عدد الوفيات، علما بأن إيطاليا وثقت 34954 حالة وفاة و243061 إصابة منذ تفشي الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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