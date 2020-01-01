انفجار فى سفينة حربية أمريكية ونقل 18 بحارًا للمستشفى

نقلت السلطات الأمريكية 18 بحارًا، على الأقل، إلى المستشفى بمنطقة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، إثر تعرضهم لإصابات جراء حريق ضخم نشب بالسفينة الحربية "بونهوم ريتشارد"، نتيجة انفجار.وأظهرت مشاهد مصورة، عرضتها قناة "سكاي نيوز" على الهواء، أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق، ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة، الذي يبلغ 257 مترا، والراسية في قاعدة سان دييجو البحرية.وقالت القوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق، فيما أشارت إدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييجو إلى أن انفجارًا وقع على السفينة، وأنها تعمل مع وحدات الإطفاء الاتحادية لإخلاء المنطقة.