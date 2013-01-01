مسبار الأمل.. قصة نجاح أول مهمة فضائية عربية نحو المريخ

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة بعد 3 أيام لإطلاق أول مهمة فضائية عربية إلى المريخ في 15 يوليو في إطار رحلة لاستكشاف الكوكب الأحمر.ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز النقاط حول مهمة مسبار الأمل الإماراتي:-من المقرر أن ينطلق مسبار الأمل الآلي من دون طيار من مركز تانيجاشيما الفضائي الياباني، في محطة جديدة ضمن برنامج الفضاء الإماراتي الطموح.وأعلنت دولة الإمارات عن مهمة مسبار الأمل في عام 2014 بعد دراسة جدوى عام 2013، وبعد 7 سنوات فقط من الفكرة يتم الإطلاق منتصف يوليو الجاري.وتعد مسبار الأمل أول مهمة بين الكواكب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تزويد المجتمع العلمي العالمي ببيانات جديدة، وسيحلق المسبار حول المريخ بطريقة لم يتم إجراؤها من قبل.ويبلغ وزن المسبار 1350 كلجم، فيما يبلغ حجمه سيارة رباعية الدفع، ومن المقرر أن تنطلق المهمة في منتصف الشهر الجاري، مع احتمال تغيير الموعد إلى تاريخ أقصاه بداية شهر أغسطس بحسب متغيرات الطقس.وتستغرق المهمة 7 أشهر للسفر لمسافة 493 مليون كيلومتر إلى المريخ، ليبلغ هدفه تزامنا مع احتفال الإمارات بمرور 50 عاما على قيام الدولة الموحدة، وسيظل المسبار في المدار لمدة سنة مريخية كاملة، أي 687 يوما.