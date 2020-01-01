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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل صاحب دار «ميريت» للنشر في اتهامه بالتحرش

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:57 م
محمد هاشم
محمد هاشم
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل صاحب دار نشر «ميريت» محمد هاشم؛ في اتهامه بالتحرش بكفالة 5 آلاف جنيه.

وتبين من تحقيقات النيابة في القضية رقم ٢٠٧٩ لسنة ٢٠٢٠ إداري عابدين أنها مرفوعة من آلاء حسانين، شاعرة حاصلة على جائزة اليونسكو في الشعر الفصيح، واتهمته بالتحرش بها.

ونشر عدد من الفتيات تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يتهمن الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت بالتحرش بهن، وسردت الضحايا كواليس تعرضهن للتحرش على يده أثناء وجودهن داخل دار النشر التي يملكها.

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