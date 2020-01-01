إخلاء سبيل صاحب دار «ميريت» للنشر في اتهامه بالتحرش
الأحد 12/يوليه/2020 - 07:57 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل صاحب دار نشر «ميريت» محمد هاشم؛ في اتهامه بالتحرش بكفالة 5 آلاف جنيه.
وتبين من تحقيقات النيابة في القضية رقم ٢٠٧٩ لسنة ٢٠٢٠ إداري عابدين أنها مرفوعة من آلاء حسانين، شاعرة حاصلة على جائزة اليونسكو في الشعر الفصيح، واتهمته بالتحرش بها.
ونشر عدد من الفتيات تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يتهمن الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت بالتحرش بهن، وسردت الضحايا كواليس تعرضهن للتحرش على يده أثناء وجودهن داخل دار النشر التي يملكها.
وتبين من تحقيقات النيابة في القضية رقم ٢٠٧٩ لسنة ٢٠٢٠ إداري عابدين أنها مرفوعة من آلاء حسانين، شاعرة حاصلة على جائزة اليونسكو في الشعر الفصيح، واتهمته بالتحرش بها.
ونشر عدد من الفتيات تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يتهمن الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت بالتحرش بهن، وسردت الضحايا كواليس تعرضهن للتحرش على يده أثناء وجودهن داخل دار النشر التي يملكها.