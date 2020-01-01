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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«قمر 14 وتحت تهديد السلاح».. غادة عادل مع «السبكي» بفيلمين جديدين

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:24 م
غادة عادل
غادة عادل
حسين الجندي
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تعاقدت النجمة غادة عادل مؤخرًا مع المنتج أحمد السبكي على تقديم عدد من الأعمال السينمائية التي دفعت الشركة لأن تعلن عنها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعاقدت مع الجهة المنتجة على عملين سينمائيين دفعة واحدة لتكون غادة عادل إحدى بطلات تلك الأفلام التي تضم نخبة كبيرة من نجوم الفن.

البداية كانت عند تعاقد غادة عادل على بطولة فيلم "قمر 14" مع الفنان خالد النبوي، حيث يشارك فيه أيضًا كل من الفنانين أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

أما العمل الثاني وهو فيلم تحت تهديد السلاح فهو من بطولة الفنانة ياسمين رئيس وتشارك غادة في بطولته في أول عمل فني يجمع بينهما؛ إضافة إلى أن الساعات المقبلة سوف تشهد انضمام عدد كبير من النجوم، حيث يأخذ العمل في طريقته فكرة البطولة الجماعية لكبار النجوم من مصر وهو من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل.

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