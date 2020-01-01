رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفرق النهائية بالكليات (صور)

تابع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى المتاحة للطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة النظرية والعملية للحفاظ على صحة وسلامة كافة الممتحنين والمراقبين.بدأت جولة رئيس الجامعة، بكلية التربية النوعية حيث استقبلهم خلالها الدكتور وجدي رفعت عميد الكلية، والدكتورة أبرار مصطفى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أطياف محمد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية.كما تفقد كلية التربية والتي استقبلهم خلالها الدكتور عادل رسمي عميد الكلية والدكتور خضر مخيمر أبو زيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.وقال رئيس الجامعة، إن لجان الامتحانات منعقدة وفق الإجراءات الاحترازية المحددة والتي تشمل عدم تجاوز الطاقة العددية داخل اللجان أكثر من ثلث الطاقة الفعلية لكل لجنة، مع وضع أرقام الجلوس في أكياس بلاستيكية لمنع انتشار الفيروسات والميكروبات بين الطلاب.وعن أعمال الكنترولات أشار الدكتور طارق الجمال، إلى أن أعمال الكنترولات تشهد تطبيق التصحيح الإلكتروني بكافة الكليات وذلك ضمن خطة الإجراءات الوقائية وللإعلان النتائج في أسبوع على الأكثر عقب انتهاء الامتحانات.وأكد الدكتور شحاتة غريب، التزام الكليات بتطبيق خطة الجامعة والتي تم إعدادها مسبقا خلال مرحلة الاستعدادات للامتحانات والتي تم مراعاة فيها التعاون مع اتحاد طلاب الجامعة في إطلاق المبادرة الطلابية "احنا معاكم" والتي تشهد مشاركة 100 طالب من مختلف كليات الجامعة وتفعيل الاتحادات الطلابية بمختلف الكليات في تنظيم وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى والوقاية الشخصية والتي تتضمن قياس درجات الحرارة ـ توزيع الكمامات، والمطهرات وكذلك بوابات التعقيم على بوابات الحرم الجامعي وبوابات لجان الامتحانات بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للطلاب والمراقبين داخل اللجان.وأشار إلى أنه تم تخصيص كذلك لجان امتحانات لأية حالات مرضية لإجراء امتحاناتهم لحين ظهور نتيجة الفحص الطبي، إلى جانب تواجد الأطقم الطبية في أماكن ملحقة باللجان وتواجد سيارات إسعاف خارج اللجان تحسبًا لأي حالة طارئة.