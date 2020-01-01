السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «بسمة أمل»

عُرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان "بسمة أمل"، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحي الأسمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.ويعد مشروع "الأسمرات 3" أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، والتي توفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيه شهريا.ويعد المشروع الكائن بالمقطم، أكبر المشاريع التي سيتم افتتحها ويضم 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة، بها أسانسير، وتتكون من أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.كما يضم مشروع الأسمرات بنسخته الثالثة، 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامي سباحة، ومبنى اجتماعي، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلي، حيث أن المشروع مصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالي المنطقة.ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.