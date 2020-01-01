اليونان بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب «آيا صوفيا»

قالت صحيفة "جريك سيتي" اليونانية، إن اليونان ستفرض عقوبات على تركيا بسبب قرار الأخيرة تغيير هوية متحف "آيا صوفيا"، بعد أن وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا يقضي بفتح المعلم المدرج على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي للعبادة كمسجد وتحويل إدارته إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس قوله: "ارتكب أردوغان خطأً تاريخيًا، خلق فجوة كبيرة بعد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وآمل ألا يتم سدها".وأضاف بيتساس: إن اليونان تدين هذا العمل وستبذل كل ما في وسعها لإحداث عواقب على تركيا.وأوضح المسئول اليوناني أن هناك إمكانية لفرض عقوبات ليس فقط من قبل أوروبا ولكن أيضا من المنظمات الدولية، مثل اليونسكو، قائلا " كل شيء على الطاولة الآن وليس هناك شك في أننا سنمضي في أي شكل من أشكال العقوبات ".وأردف بيتساس: "يجب على أي شخص ينتهك القانون الدولي أن يفهم أن هناك عقوبات على هذا السلوك المؤذي"، مشددًا على أن "قضية آيا صوفيا هي قضية دولية وأن الشيء الوحيد المؤكد هو أن مثل هذا السلوك المنحرف ومثل هذه الإهانة العظيمة يجب أن يكون لهما رد فعل مماثل".يأتي هذا فيما أعرب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن تنديده "بأشد العبارات" بقرار تركيا تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، وقال في بيان مكتوب أول أمس الجمعة "هذا اختيار يسيء إلى كل أولئك الذين يعترفون بهذا المعلم الأثري باعتباره موقع تراث عالميا".وكانت وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندوني، قالت في وقت سابق من اليوم إن هذا القرار ناجم عن الإرادة السياسية الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفة الخطوة بأنها "استفزاز سافر بحق العالم المتحضر بأسره والذي يعترف بالقيمة الاستثنائية لهذا المعلم الأثري".