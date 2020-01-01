متحدث «البترول»: 19 مليار دولار استثمارات في مشروعات البتروكيماويات

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن قطاع البترول يعد من القطاعات الهامة على مستوى القطاعات الاقتصادية في مصر.وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع دائمًا الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها وما جرى تنفيذه من خطط ومشروعات، والوقوف على أهم المستجدات.وتابع: "الثروة المعدنية كانت مهملة خلال السنوات الماضية ومنذ 6 سنوات جرى الاهتمام بها، لأنه يجب الاستفادة من الخامات التعدينية، ولذا تم وضع تعديل تشريعي وصدور اللائحة التنفيذية في يناير 2020 وتعديل النظام المالي"، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا مدت أجل مزايدة الذهب شهرين.وأوضح أنه لدينا 11 مشروعا جار تنفيذهم من مشروعات البتروكيماويات، باستثمارات تصل إلى 19 مليار دولار، وبالتالي لدينا مشروعات كثيرة تتحرك في الإسكندرية والبحيرة ودمياط والعلمين لتحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية.