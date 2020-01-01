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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير عسكري: المناورة حسم 2020 رسالة ردع حقيقية

السبت 11/يوليه/2020 - 06:28 م
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
أحلام عبدالرحمن
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قال اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المناورة حسم 2020 تأتي في إطار التأكيد أن مصر لن تسمح بتجاوز الخط الأحمر "سرت الجفرة"، مردفا: "النية متوفرة ومعلنة للجميع، وكان متبقي اقتناعه بقوتي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المناورة حسم 2020 معركة بحرية بكل الأسطول الشمالي، باللانشات والصواريخ، والصاعقة البحرية وقوات الإبرار، وتمثل قمة التكتيك والمستوى العملياتي بالذخيرة الحية، وهو رسالة ردع حقيقية، من أجل السلام".

وأشار إلى أن المناورة تحمل 3 رسائل لـ 3 جهات، الأولى رسالة طمأنة للشعب المصري بقوة جيشه، والثانية لمن يفكر في تهديد مصالح البلد، بأن هذا الجيش لن يسمح بمس ذرة من أرضه، والثالثة للمجتمع الدولي "خلي بالك الأمن والسلم الدوليين في خطر، ولو دخلنا في حرب فإنها لن تبقي ولا تذر".

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