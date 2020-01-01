سكرتير مطروح يتابع تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة

عقد العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، اليوم السبت، اجتماعا مع مسئولي مديرية أمن مطروح، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، وحمدي عبيد مدير الأملاك بالمحافظة؛ لمتابعة تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة التي تم حصرها ومنع أي صور جديدة للتعديات على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية بالتنسيق بين رؤساء المدن مع أقسام الشرطة بكل مدينة.جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستعداد جميع أجهزة المحافظة المعنية بالحفاظ على أملاك الدولة للتنسيق المستمر ومتابعة تنفيذ الموجة 16 لاستعادة أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وتطبيق القانون بكل حسم ومنع أي صور جديدة للتعديات بجميع أنحاء المحافظة.