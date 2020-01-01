«الأهلية للنشر» تصدر «توم سوير» و«كتاب الأدغال» بالعربية

صدر حديثًا عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع٬ رائعة الكاتب الأمريكي الساخر٬ مارك توين "توم سوير.. قصة حياة طفل" في نسختها العربية والتي أنجزتها آمال فراش.توم سوير حكايات كان بطلها فتى صغير شغل الناس كثيرًا واستولى على قلوبهم فتراهم يمضون متابعين أحداث قصصه في كل الجنبات، في المدرسة والبيت والمقبرة وحتى وهو يتقمص روح القرصان مع أصدقائه يريدون أن يفلتوا من سلطة الأمر والنهي التي تثقل كاهلهم من طرف الكبار، ويريدون كذلك أن يمضي الزمان ليصبحوا ما يريدون لا يقبض يدهم قابض ولا تحد آمالهم حدود.في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت الطبعة العربية لــ "كتاب الأدغال" من تأليف الروائي البريطاني روديارد كيبلنج" وترجمة عماد عبده.يمزج "كيبلنج"، في كتاب الأدغال، الأسطورة بالمغامرة وبالتعاليم الأخلاقية بحنكة كبيرة وبراعة في سرد القصص، وأشهر حكايات الكتاب قصة "ماوكلي فتى الأدغال" الذي وجد نفسه رضيعًا على باب كهف لأسرة من الذئاب، فرضع مع الجراء، وانضم إلى قطيع الذئاب، وتعلم شريعة الغاب، وتعامل مع شخصيات مدهشة لا تنسى مثل الدب بالو، والفهد باجيرا، والنمر شريخان المتربص بالشر.