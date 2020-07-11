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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 11-7-2020 فى البنوك المصرية

السبت 11/يوليه/2020 - 06:51 ص
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم السبت 11-7-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة، بفعل المخاوف من إجراءات العزل العام التي اتخذتها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالأخص ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر سلبًا على طلب الوقود.

وهبط خام برنت 73 سنتا أو ما يوازي 1.7% إلى 41.62 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي 83 سنتا أو ما يوازي 2.1% إلى 38.79 دولار للبرميل.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي وفي البنك المصري لتنمية الصادرات وفي مصرف أبو ظبي الاسلامي، مقابل انخفاض سعره أمام الجنيه في بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني والمصرف المتحد.

سعر اليورو اليوم السبت 11-7-2020 في البنوك المصرية


ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وانخفض سعر اليورو في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23 جنيه، وفي البنك المركزي المصري يسجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.15 جنيه، وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.23 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.22 جنيه.

كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي المصرف العربي سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل 18.04 جنيه للشراء وللبيع 18.23 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.03 وللبيع 18.22 جنيه، وفيبنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23 جنيه.

أسعار اليورو اليوم

وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.25 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.26 جنيه.

كما ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء في البنك التجاري الدولي 18.08 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.09 جنيه وللبيع 18.27 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23 جنيه.

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