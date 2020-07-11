سعر اليورو اليوم السبت 11-7-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت 11-7-2020 في البنوك المصرية





ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



وانخفض سعر اليورو في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23 جنيه، وفي البنك المركزي المصري يسجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.15 جنيه، وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.23 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.22 جنيه.



كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي المصرف العربي سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.22 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل 18.04 جنيه للشراء وللبيع 18.23 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.03 وللبيع 18.22 جنيه، وفيبنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23 جنيه.



أسعار اليورو اليوم



وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.25 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.26 جنيه.



كما ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء في البنك التجاري الدولي 18.08 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.09 جنيه وللبيع 18.27 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23 جنيه.