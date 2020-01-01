«مركزية السياحة»: القضاء على 90% من الطائرات الورقية بعد غرامات المنتزه

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أصدر تعليماته مؤخرًا بفرض غرامات على مستخدمي الطائرات الورقية على شاطئ المنتزة للقضاء على هذه الظاهرة بعد الحوادث التي تسببت فيها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» مع الإعلامي رامي رضوان المذاع عبر فضائية «dmc»: «الطائرات الورقية تسببت في العديد من الحوادث والوفيات خلال الأيام الماضية، لذا قرر المحافظ فرض غرامات مالية للقضاء على هذه الظاهرة على طول المنتزة».وتابع: «بعض الأطفال عندما تسقط طائرته على شاطئ المنتزة فإن الحبال الخاصة بها قد تتسبب في حوادث كاراثية على الطريق، وكادت أن تقضي على حياة شاب التفت على رقبته خلال قيادته للدراجة».وأكد أن دور الرقابة في البداية هو التوعية، وتم تنفيذ بعض الغرامات، مشيرًا إلى أنه تم القضاء على 90% من الظاهرة وستنتهي خلال الأيام المقبلة.